Maden İş Sendikası temsilcisi Çetin mazbatasını aldı

KONYA (AA) - Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şubesinin yapılan genel kurulunda başkan seçilen Yıldırım Beyazıt Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı.



Ilgın Seçim Kurulu Müdürü Muammer Babur'dan mazbatasını teslim alan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulda delegenin tercihi doğrultusunda göreve yeniden seçildiklerini söyledi.

Her zaman ilk icraatların sendika yararına yapılacak faaliyetler olacağını ifade eden Çetin, "Sendika tarihinde bir ilke imza attık. Yönetim kurulumuza ilk defa bayan yöneticiler seçildi. İnşallah şubemiz yeni dönemde de farklı hizmetlerle ilklerle adından söz ettirecek. Bana güvenerek tekrar görev veren delegelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.