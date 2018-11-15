"Madde bağımlısı kişinin tinerle yakıldığı" iddiasına ilişkin dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uçucu madde bağımlısı kişiyi üzerine tiner döküp yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 sanık, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, mobilya atölyelerine sık sık tiner istemeye gelen uçucu madde bağımlısını tehditte bulunup küfür etmesi üzerine yakarak öldürdükleri iddia edilen tutuklu sanıklar Tacettin Durmaz (41) ve İbrahim İnat (53), maktul Ahmet Çelik'in (41) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, savcının iddianameyi okumasının ardından savunma yapmasını istediği sanıklardan mobilyacı Tacettin Durmaz, tineri kendisinin döktüğünü fakat çakmağı yakanın İbrahim İnat olduğunu ileri sürerek, "Uçucu madde bağımlısı Ahmet, bizden sürekli tiner istiyordu. Olay günü de 3-4 kez gelip tiner istedi. En son sinirlenip tineri üzerine döktüğüm doğrudur fakat öldürmek ya da yakmak maksadıyla yapmadım. Suçsuzum." dedi.

Sanıklardan İbrahim İnat ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Tiner döküldükten sonra maktulün elinde çakmak gördüm. Arbede esnasında almaya çalıştım ama çakmak alev aldı. Ben de kaçtım. Çakmak benim değil Ahmet'in elindeydi. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Tacettin Durmaz'ın tahliyesine, İbrahim İnat'ın ise tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Cenazeyi tanıyamadım"

Duruşma sonrasında gazetecilere konuşan maktulün ağabeyi Süleyman Çelik, kardeşinin vahşice katledildiğini belirterek, "Küfür ettiğini söylüyorlar. Ettiyse de bir küfür nedeniyle üzerine tiner dökmek suretiyle vahşice bir cinayet işlemişler. Sonuna kadar şikayetçiyim. Kardeşimi teşhis etmeye gittiğimde cenazeyi tanıyamadım. O derece kötü durumdaydı. İnsana değil hayvana bile böyle bir işkence yapılmaz." dedi.

Maktulün kız kardeşi Nilüfer Çakmak ise Türk adaletine güvendiklerini dile getirerek, "Cezalarını çeksinler. Kardeşime hiçbir canlıya yapılmayacak bir şey yaptılar. Bizi mahvettiler. Ciğerimizi aldılar. Onlar da yansınlar." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta cesedi bulunan Ahmet Çelik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar Tacettin Durmaz ve İbrahim İnat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.