Madde bağımlılığının gizli pazarı 'internet'

İSTANBUL(AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan 2017 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2016 yılında 29 milyon olan uyuşturucu bağımlısı sayısı, 2017'de 29,5 milyona ulaştı. Rapora göre, 29,5 milyon kişi arasından 1,6 milyonu HIV (AIDS), 6,1 milyonu Hepatit C virüsü taşırken, hem HIV hem de Hepatit C taşıyan uyuşturucu bağımlısı sayısı da 1,3 milyon oldu. Bu iki virüsü taşıyan kadınların, erkeklere oranla aşırı doz aldıkları görüldü.

Dünya çapında en yaygın uyuşturucu olma özelliğini sürdüren esrarın kullanıcı sayısı 183 milyon olarak tahmin edilirken, özellikle Batı ülkelerinde uyuşturucunun kabul edilebilirliğinin artmasına paralel esrar kullanımında da artış görülüyor. Ayrıca, son 10 yılda esrar kullanımı için tedavi olmaya başlayan kişi sayısı yükseldi.

En yaygın kullanılan uyuşturucu madde sıralamasında, 37 milyon kullanıcısı olduğu değerlendirilen "amfetamin" ikinci, 35 milyon kullanıcısı olduğu düşünülen ve olası zararları en yüksek olan uyuşturucu madde grubu arasında bulunan "opioid" ise üçüncü sırada yer aldı.

Rapora, geçen yıllarda azalma eğilimi gösteren eroinin kullanımının son iki yılda Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa'da hızla arttığı gözlemi de yer buldu.

"Sentetik uyuşturucu ele geçirme operasyonlarında artış"

Raporda şu tespitlere yer verildi:

"Rapor, erkeklerin esrar, kokain veya amfetamin kullanma olasılıklarının kadınlara oranla 3 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra kadınlar, opioid ya da sakinleştiricileri tıbbi amaçlar dışında kullanmaya daha eğilimliler. 2016 raporunda uyuşturucuya bağlı ölümler Asya'da 85 bin 900, Amerika'da 52 bin 500, Afrika'da 39 bin 200 olarak kaydedilmektedir. Kuzey Amerika'da 1998 yılında 7 milyon olan kokain kullanıcısı sayısı, 2014 yılında 5 milyona düştü. Öte yandan, Güney Amerika'da 1998’de 3 milyon olan kokain kullanıcısı sayısı 2014 yılında 5 milyona yaklaştı. Avrupa’da ise bu sayılar 2 milyondan 4 milyona yükseldi.

2009-2014 yılları arasında en yaygın şekilde üretilen uyuşturucu esrardı. 2015'te haşhaş üretimi düşüşe geçmiş, kokain üretimi ise artmıştır. Esrar dünya çapında en çok kaçakçılığı yapılan uyuşturucu olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra sentetik uyuşturucu ele geçirme operasyonlarında gözle görülür bir artış izlenmektedir."

"Uyuşturucular internet ortamında satılıyor"

Rapora göre, uyuşturucular internet ortamından da temin edilebiliyor.

Raporda, "2016 Raporu, internet üzerindeki gizli pazarda yapılan uyuşturucu ticaretinin son yıllarda arttığını göstermektedir. Bu durum, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uyuşturucuya erişimi kolaylaştırarak yeni kullanıcıları cezbedebileceği düşüncesiyle endişe uyandırmaktadır. Esrarın yüzde 25'i, ekstazi türü uyuşturucuların yaklaşık yüzde 40'ı, halüsinojen türü LSD'lerin (yarı sentetik uyuşturucu ve çok kuvvetli uyuşturucu) yüzde 30'u internet ortamında satılıyor."

Öte yandan, geçen sene Avrupa ülkelerinde uyuşturucu sebebiyle yüzde 22'si kadın 8 bin 441 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin yaş ortalamasının 38 olduğu, Türkiye'de ise 508 kişinin yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşamını yitirdiği raporlandı.