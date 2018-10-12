Macron'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili iddiaların çok ağır olduğunu, olayla ilgili tüm ayrıntıların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini ve buna göre bir pozisyon belirleyeceğini söyledi.

Macron, Fransızca Konuşan Ülkeler Birliği Zirvesi için bulunduğu Ermenistan'da, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Tam gerçeğin ortaya çıkması ve olayın aydınlığa kavuşturulmasını bekliyorum. Söylenenler ağır, çok ağır şeyler. Fransa, ısrarla, ilk sonuçları aşırı kaygı verici bu olay hakkında gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü çabanın gösterilmesini arzu ediyor. Olayla ilgili soru işaretleri ortadan kaldırıldıktan sonra bir pozisyon belirleyeceğim." dedi.

Macron, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari önceliklere göre değil, stratejik çıkarlar çerçevesinde bir iş birliği yürüttüklerini kaydederek, Suudi Arabistan'ın silah satışı bakımından bölgedeki başlıca müşterileri olmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise teröre karşı mücadelede kritik bir noktada olduğu için askeri üs bulundurduklarını belirtti.

Macron ayrıca, olayla ilgili şimdiye kadar görüşmediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile gelecek günlerde görüşebileceğini ifade etti.