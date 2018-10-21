Macaristan'dan

ANKARA (AA) - MELTEM BULUR - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Macaristan'ın eylül ayında yapılan Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne "gözlemci ülke" olarak katılmasına ilişkin, "Türk Konseyi ülkeleriyle özellikle ekonomik anlamda ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bu konuda kazanımlar elde etme arzusundayız." dedi.

Büyükelçi Kiss, Macaristan'ın ulusal günü dolayısıyla verilen resepsiyon öncesi AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim'de başkent Budapeşte'ye yaptığı ziyaretin sonuçları ve Macaristan'ın Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'ne "gözlemci ülke" olarak katılmasına yönelik sorularını yanıtladı.

İki ülke halkının benzerliklerine değinen Kiss, hem Türk hem de Macar halkının özgürlükleri için mücadele ettiğini hatırlatarak, "Türk dostlarımız için bu çok yabancı değil çünkü 2 yıl önce onlar sokaklara çıkarak sevdikleri için, özgürlükleri için yaşamlarını feda ettiler. Geçtiğimiz yıllarda tecrübe ettiğimiz üzere Macar-Türk dayanışması, dostluğu şimdiye kadar hiç görülmemiş şekilde güçlü bir hal almıştır." diye konuştu.

- "İlişkiler Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretiyle taçlandı"

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Macaristan'a Şubat 2013'te yaptığı ziyarette iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması kararı alındığını, Başbakan Viktor Orban'ın aynı yılın aralık ayında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında da ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının gerçekleştirilerek ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine çıkarıldığını hatırlatan Kiss, bu iş birliğinin Erdoğan'ın bu ay başında Budapeşte'ye yaptığı resmi ziyaretle taçlandığını dile getirdi.

Büyükelçi Kiss, ziyaret vesilesiyle kararlaştırıldığı üzere iş birliğini eğitim, kültür, ticaret ve savunma sanayisi de dahil tüm alanlarda daha da geliştirme ve derinleştirme yönünde adımlar atılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin en görkemli anlarından birisinin de hem Macar hem de Türk hükümeti tarafından restorasyonu desteklenen Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılışı olduğunu söyleyen Kiss, "Önümüzdeki yıllarda Budapeşte'nin kalbinde bulunan bu anıtın daha fazla sayıda Türk ziyaretçinin uğrak noktası olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ve Macaristan iki dost ülkedir"

Macaristan'ın 3 Eylül'de yapılan "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne ilk kez "gözlemci ülke" sıfatıyla katılmasını da değerlendiren Kiss, Başbakan Orban'ın zirvede ifade ettiği gibi Macaristan'ın Türk kökenini koruduğunu ve tarihinin Türk kökenli ülkelerle iç içe olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kiss, şöyle devam etti:

"Bunun için gözlemci statüsünde olsa da Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmamız çok doğaldır. Biz bu ülkelerle sadece tarihi ilişkilerimizi geliştirmeyi değil, önümüzdeki dönemde iş birliğimizi de daha geliştirmeyi ve bu ülkelerle birlikte adım atmayı umut ediyoruz. Türk Konseyi ülkeleriyle özellikle ekonomik anlamda ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bu konuda kazanımlar elde etme arzusundayız."



Türk halkına, Türkçe dostluk mesajı da veren Kiss, "Türkiye ve Macaristan iki dost ülkedir." dedi.