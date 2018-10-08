Macaristan Başbakanı Orban: Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye'yle doğrudan ilişkisi var

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek vereceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis'te katıldıkları heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Orban, Macaristan'ın Türkiye ile NATO'da müttefik olduğunu ve ilişkilerine hep saygı çerçevesinde yaklaştığını ifade etti.

Ülkesinin tarihi olarak da Avrupa'da büyük güç olan Berlin, Moskova ve İstanbul olmak üzere üç noktaya göre duruşunu belirlediğini aktaran Orban, Türkiye'nin Macaristan için önemli bir ortak olduğunu bu yüzden de iki ülke ilişkilerini her yıl değerlendirdiklerini belirtti.

Orban, Türkiye’nin bölgede barışı tesis edebilecek bir istikrara sahip olması ve düzensiz göçü bölgeden uzak tutabiliyor olmasının Macaristan için önemli olduğunu vurguladı.

Orban, Macaristan ve Türkiye arasında ticaret hacminin geçen yıl rekor kırarak 3 milyar dolara ulaştığını hedef rakam olan 5 milyar dolar için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Macaristan'ın ekonomik krizlerden dolayı askeri alanda ciddi bir adım atamadığını ama bu eksikliği şu an gidermeyi planladıklarını ve bu konuda iki ülke arasında muhtemel iş birliğini de konuştuklarını belirten Orban, "İki ülke arasındaki askeri iş birliği şu ana kadar düşüktü. Bunu şu an değiştireceğiz. İki ülke arasında savunma anlamında iş birliği yapmayı planlıyoruz. Macaristan etkili bir ordu kurmak istiyor ve bu konuda Türkiye'nin iş birliğine güveniyoruz." dedi.

Orban, AB'nin dünya çapında güç olmak istemesi halinde Türkiye ile iş birliğini güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Macaristan bugün de bundan sonra da Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyecek. Avrupa'nın, bizim karar vermemiz gerekiyor. Eğer biz önemli bir güç olmak istiyorsak o zaman Türkiye ile iş birliği yolunu bulmamız lazım. Şu an yaptığımız doğru değil. Daha önce birçok fasıl açıp da bir tane bile fasıl kapatmadığımız bir durum olmadı. Bu durum kabul edilemez ve zekice değil."