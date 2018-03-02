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Macaristan Başbakanı Orban: Göçmen ülkesi olmak istemiyorsak birlikte savaşmalıyız

Başbakan Orban, "Eğer Macaristan'ı korumak istiyor ve göçmen ülkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaşmalıyız." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 19:56
Macaristan Başbakanı Orban: Göçmen ülkesi olmak istemiyorsak birlikte savaşmalıyız
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BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Eğer Macaristan'ı korumak istiyor ve göçmen ülkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaşmalıyız." dedi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

Macaristan'da 8 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinde muhalefetin arka planda birbirleriyle anlaşarak iktidar partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) adayına karşı tek aday çıkarmayı planladığını iddia eden Orban, ''Bugüne kadar Jobbik ve Demokratik Koalisyon (DK) partisinin ittifak yapması siyasi olarak fantezi olarak görülüyordu. Bugün ise bu durumu gerçeklik olarak görüyoruz.'' diye konuştu.

Orban, Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros ve ona bağlı sivil toplum kuruluşlarının Macaristan'ı göçmen ülkesine çevirmek istediğini öne sürerek, ''Eğer Macaristan'ı korumak istiyor ve göçmen ülkesi olmak istemiyorsak o zaman bir araya gelip birlikte savaşmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) sığınmacı krizinin çözümü için hazırladığı taslağa da tepki gösteren Orban, ülkesinin söz konusu taslağa karşı mücadelesinde yalnız olmadığını, ABD, Avusturya, Japonya ve Avustralya'nın yanı sıra Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) ile de hemfikir olduğunu kaydetti.

Muhabir: Mehmet Yılmaz

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