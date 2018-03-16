ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski sözleşmeli subayın yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık M.G. ile avukatı hazır bulundu.



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, duruşmadaki savunmasında, Tokat'ın Zile ilçesinde 2005 yılında üniversite sınavlarına hazırlanmak için cemaatin dershanesine gittiğini hatırlatarak, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Metal İşleri Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını, ailesinin ekonomik durumunun yetersiz olması nedeniyle mecburen cemaat evinde kaldığını ileri sürdü.

M.G, askeri okul sınavlarına girme fikrini 2011 yılında kaldığı evin cemaat abisi olan "Çağrı" kod adlı kişinin verdiğini hatırlatarak, "Bana 'Askeri okul sınavlarına müracaat edersen ben sana yardımcı olurum.' dedi. Telefon numaramı aldı. 2011 yılı ağustos ayında sözleşmeli subaylık sınavına girdim, sınavı kazandım." diye konuştu.



Ankara, Edirne ve Hakkari'de görev yaptığı dönemlerde aynı evde kaldığı FETÖ mensuplarının isimlerini de paylaşan M.G, "2016'da hendek operasyonları sonrasında meslekten istifa ettim. O zamandan sonra da cemaatle bir ilgim kalmadı." dedi.

Göreve başladıktan sonra Ankara'da kaldıkları eve gelen ve kod adı "Ramazan" olan, gerçek adını hatırlamadığı bir kişinin "himmet" adı altında para istediğini aktaran M.G, şunları kaydetti:

"Ankara'da bir ev tuttuk. 'Ramazan' kod adlı kişi eve gelir, sürekli sohbet yapardı. Fetullah Gülen kitapları okutur, videolarını izletirdi. Bize maaşımızın yüzde 20'sini cemaate vermemiz gerektiği söylendi. Ben, bir kereye mahsus maaşımın yüzde 20'sini verdim. Daha sonra vermedim. 2014 yılında cemaatle alakası olmayan biriyle evlendim. 2016'da da zaten meslekten istifa ettim. Sürekli bir himmet talebi oluyordu. 50-100 lira gibi küçük rakamlar verdim. Görev için gittiğim illerde ben hep önce orduevine yerleştim. Fakat o bölgenin abileri bir şekilde bana ulaşıp ev tutmam için baskı yapıyordu. Bu yüzden de her gittiğim ilde cemaat evinde kaldım. Terör örgütü olduklarını bilmiyordum. Bilseydim görüşmez, evlerinde kalmazdım."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.