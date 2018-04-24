Maarif Vakfı Afganistan'da eğitim hamlesi başlatıyor

KABİL (AA) - Sayed Khodaberdi Sadat - Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yapacağımız yeni değişimler sayesinde okullarımız Afganistan'da örnek okul olacak.'' dedi.

Afganistan'da 2016'dan bu yana faaliyet gösterdiklerini ifade eden Uludağ, Afgan makamlarıyla yürüttükleri uzun müzakere sürecinde ülkede eğitim alanında yapılacak her türlü yeniliği ve iş birliğini ele aldıklarını belirtti.

Uludağ, 16 ay süren müzakerelerin ardından Afganistan'da FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki en büyük eğitim anlaşması olduğunu dile getiren Uludağ, bunun, Afganistan ve Afgan halkına birçok avantaj sağlayacağının altını çizdi.

"Yurtların kapasiteleri yüzde 60 artırılacak"

Anlaşma gereği Afganistan'da devraldıkları okulların sayısını iki katına çıkaracaklarını belirten Uludağ, kırsal kesimden gelecek öğrenciler için yurtların kapasitelerini de yüzde 60 artıracaklarını vurguladı.

Okullarda öğrencilerden alınan ücretlerde yüzde 20 indirim yapılacağını dile getiren Uludağ, ''Daha önce bu okullardan elit kesim faydalanıyordu. Biz artık ülkede bir yenilik ortaya koyarak başarılı yetim, şehit ve fakir çocuklarına ücretsiz eğitim vereceğiz.'' dedi.

Daha önce bu okullardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının Türkiye'nin de üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından tanınmadığını hatırlatan Uludağ, anlaşma uyarınca artık öğrencilerin Türkiye'de eğitim alma imkanı bulacağını söyledi. Uludağ, okullarından mezun olan öğrencilere Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla dünyanın her yerinde istihdam imkanı sağlanacağını belirtti.

Meslek liseleri açılacak

Afganistan ile Türkiye arasında yapılan eğitim anlaşması çerçevesinde yeni meslek liselerinin açılacağını aktaran Uludağ, ''Afganistan'da okul öncesi eğitim seviyeleri çok düşük, bu nedenle okullarımızda okul öncesi eğitime de öncelik vereceğiz. Afganistan'da reel sektörün ciddi manada kalifiye ve eleman ihtiyacı ve sorunu bulunmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için mesleki ve teknik liseler açacağız." diye konuştu.

Uludağ, Afganistan'da sağlık hizmetlerinin düşük olduğuna işaret ederek, yeni sağlık meslek liseleri açmayı planladıklarının altını çizdi.

Afganistan'da eğitim alanında her türlü yeniliği sağlamak için Türkiye Maarif Vakfı olarak çok kaliteli ve tecrübeli hocalarla eğitime hazır olduklarını bildiren Uludağ, "Afganistan'ın aydınlık yarınlarını inşa etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Okulları dünya standartlarına çıkaracağız''

Afganistan'daki mevcut okulların dünya standartlarının çok altında olduğunu ifade eden Uludağ, ''Bu okulları dünya standartlarına çıkarmak ve modernize etmek için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının desteğiyle 30 milyon dolarlık kaynak aktarılacak. Böylece okulların fiziki şartları, kalitesi ve kapasiteleri arttırılacak.'' ifadelerini kullandı.

Uludağ, uzun hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bu dönemde öğretmenleri Afganistan'a uyum sağlamak ve buradaki eğitim sistemine entegre etmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'den gelen öğretmenlerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin en üst seviyede olduğunu anlatan Uludağ, öğretmenlerin kamu tecrübesi ve özel sektör tecrübesi olduğunu ve onlarla Türkiye'nin 2 bin yıllık eğitim tecrübesini Afganistan'a aktarmayı düşündüklerini söyledi.

Okuma yazma seferberliğine destek

Uludağ, sözlerini şöyle tamamladı:

''Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlatmış olduğu 'Okuma yazma' seferberliğine dünyanın her yerinden destek yağıyor. Bizler de Maarif Vakfı olarak Afganistan'da bu projenin takipçisi olacağız ve burada da uygulamayı planlıyoruz.''