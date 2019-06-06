"Lütfen dönüşünüz de bayram olsun"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Sevgili sürücüler, lütfen tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım. Son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölüm ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldı. Ancak bir kaza da canımızı yakıyor. Lütfen dönüşünüz de bayram olsun"