"Lüks alışverişte e-ticarete yöneliş devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Bain Luxury Study’nin Lüks Ürünler Dünya Pazarı Sonbahar-Kış 2017 Araştırması’na göre, tüm segmentler göz önüne alındığında, lüks ürünler pazarının geçen yıl küresel çapta yüzde 5 büyüyerek tahmini olarak 1,2 trilyon avroya ulaştığını, e-ticarete yönelişin de durmaksızın devam ettiğini gözlemlediklerini bildirdi.

Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de perakende e-ticaret hacminin 2013-2016 döneminde ortalama yüzde 34 büyüdüğünü, internetten yapılan kartlı ödeme tutarına bakıldığında, son dönemde yıllık yaklaşık yüzde 30’luk artışın söz konusu olduğunu, bu oranların, Türkiye’de e-ticaret ekosisteminin ne kadar güçlü bir gelişme sürecinde olduğunun en önemli göstergeleri olarak dikkati çektiğini söyledi.

e-ticaret sektörünün büyüme ivmesini geçen yıl da sürdürdüğünü ifade eden Kantarcı, kesin rakamlar henüz açıklanmasa da sektörün 2017’yi yüzde 25-30 civarında büyümeyle kapattığını tahmin ettiklerini, bu yıl da benzer oranda bir büyüme öngördüklerini bildirdi.

Kantarcı, e-ticaretin Türkiye'de kuvvetli potansiyel barındıran sektörlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genel olarak 2018’in, sektörümüzde e-ihracatın öneminin çok daha fazla kavranmaya başlandığı bir yıl olacağını düşünüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli sektörün önde gelen oyuncularıyla doğru biçimde yönlendirmek, Türkiye’nin e-ihracatta ciddi yol almasını sağlayacak. Öte yandan Türkiye’de KOBİ’lerin ve perakende markalarının e-ticaret ekosistemine dahil olması, e-ticaretin en hızlı büyüme alanını oluşturuyor.

TÜBİSAD 2016 E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Raporu’na göre, 2016 yılında Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü toplamda 30,8 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Online perakendede ise pazar büyüklüğü 17,5 milyar TL’ye işaret ediyor. Türkiye e-ticaret anlamında çok büyük bir potansiyel taşıyor. Dolayısıyla 2018 yılında da online perakende özelinde yine yüzde 25-30 bandında bir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz."





- "Lüks ürünlere talep artışı e-ticarete de büyük oranda yansıdı"





Öget Kantarcı, dünya genelinde lüks ürünlere rağbetin arttığını, bu talep artışının e-ticarete de büyük oranda yansıdığını ifade ederek, Bain Luxury Study’nin Lüks Ürünler Dünya Pazarı Sonbahar-Kış 2017 Araştırması’na göre, tüm segmentler göz önüne alındığında, lüks ürünler pazarının geçen yıl küresel çapta yüzde 5 büyüyerek tahmini olarak 1,2 trilyon avroya ulaştığını, e-ticarete yönelişin de durmaksızın devam ettiğini gözlemlediklerini bildirdi.

Kantarcı, "Aynı rapora göre, online satışların 2017’de yüzde 24 sıçrama kaydederek toplam pazar payının yüzde 9’una ulaştığı görülüyor. Tüm bu verileri incelediğimizde, e-ticaretin lüks ürünler pazarında da tercih edilen ve giderek daha fazla popülerleşen bir alışveriş kanalı olmayı sürdüreceğini rahatlıkla ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.









- "Teknolojinin de desteğiyle ezber bozan yöntemler bulmalıyız"





TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Kantarcı, e-ticaret sektörü için Ar-Ge'nin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, e-ticaret ekosisteminin, tamamen teknoloji ile geliştirilen ve hayatı kolaylaştıran çözümler üzerine kurulu olduğunu anlattı.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyimi odaklı programlanan tüm süreçlerle pazar yeri olarak faaliyet yürütmeyen e-ticaret platformları için lojistik ve paketleme yöntemleri gibi pek çok faktörün esasında Ar-Ge çalışmaları içerisinde düşünülmesi gerektiğini aktaran Kantarcı, şöyle devam etti:

"Belli bir ihtiyaç doğrultusunda yaratılan bu çözümler, araştırma ve geliştirme aşamalarından geçerek sunuluyor. Bu kadar hızlı büyüyen bir sektörde, sektörün de ötesinde, orta ve uzun vadede sağlıklı bir büyüme için teknolojinin de desteğiyle ezber bozan yöntemler bulmalıyız. Bu aşamada yeni iş fırsatları yaratmak ve kullanıcılarımıza daha iyi bir tecrübe yaşatmak için yapmaya alışageldiğimiz her şeye 'Nasıl daha farklı yaparız?', 'Nasıl bir adım daha ileri taşırız?' sorularıyla yaklaşmalıyız."





- "Trafiğimizin yüzde 70’i mobilden geliyor"





Öget Kantarcı, GittiGidiyor'da geçen yıl 2016'ya göre satışı en çok artan kategorinin yapı market olduğunu, yapı marketi sırasıyla cep telefonu ve aksesuarları, evcil hayvan ürünleri, otomobil, motosiklet ve aksesuarları, ofis-kırtasiye, anne-bebek ürünleri, süpermarket, ev-dekorasyon, beyaz eşya-küçük ev aletleri ile kozmetik ve kişisel bakım kategorisinin takip ettiğini bildirdi.

GittiGidiyor’da kullanıcılarına "kusursuz" bir alışveriş deneyimi yaşatmaya odaklandıklarını ifade eden Kantarcı, şunları kaydetti:

"Geçen yılın sonu itibarıyla trafiğimizin yüzde 70’i, toplam iş hacmimizin ise yaklaşık yüzde 45’i mobilden geliyor. Kullanıcı deneyimi alanında yaptığımız iyileştirmeler ve mobil hızı artırmaya yaptığımız yatırımlar sayesinde mobil web’de son 2 yılda satışa dönüş oranımızı yüzde 60 yükseltip siteden çıkış oranını da büyük ölçüde azalttık. Google’ın gerçekleştirdiği Türkiye Mobil Site Karşılaştırma Çalışması’na göre, Türkiye’de en çok ziyaret edilen perakende siteleri arasında kullanılabilirlik skoru en yüksek marka GittiGidiyor olarak belirlendi. Bu başarı, üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatma konusunda elde ettiğimiz güzel sonuçların bir göstergesi olarak bizi çok mutlu etti."





- "En yaşlı satıcımız Mehmet Amca"





TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Kantarcı, GittiGidiyor olarak, kendi satıcılarının hikayelerinin başkalarının yoluna da ışık tutması için İlham Veren Satıcı Hikayeleri (#ilhamverensatıcıhikayeleri) Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Kantarcı, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Amacımız, dijitalleşmenin önemine dikkati çekerek yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak dijitalleşme konusunda adım atanların ve online mağazalarıyla Türkiye’nin dört bir tarafına 7/24 ulaşabilmenin avantajlarını keşfedenlerin hikayelerini bu konuda harekete geçmek isteyen herkes için örnek olarak sunmak. Proje kapsamındaki ilk filmimizi mobilya sektöründe pek çok ilke imza atan ve Türkiye’nin ilk seri mobilya üreticisi olan 90 yaşındaki Mehmet Amcamız ile çektik. Mehmet Amca, GittiGidiyor’un en yaşlı satıcısı unvanına sahip. Mehmet Amca’nın hikayesi çok ilginç, GittiGidiyor’a ilk kayıt yaptırmak istediğinde 1928 olan doğum yılını sisteme girmesi gerekiyor. Ancak sistem, geriye dönük olarak belli bir yıla kadar seçenek sunuyor ve Mehmet Amca sistemde kendi doğum yılını bulamadığından kayıt işlemi yarıda kalıyor. Sonrasında, GittiGidiyor olarak eBay ile iletişime geçip onun doğum yılının da sisteme eklenmesini sağladık. Böylece Mehmet Amcamızın yüzümüzü güldüren başarı dolu yaşamına bir başarı öyküsü daha sığdırabilmesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Mehmet Amca, şimdi el emeği göz nuru mobilyalarını GittiGidiyor aracılığıyla alıcılarına ulaştırabiliyor ve üretimin her yaşta mümkün olduğunun, değişen koşullara ayak uydurabilmenin öneminin canlı bir kanıtı olarak hepimize güzel bir mesaj veriyor. El yapımı şaraplık, lamba, abajur ve askılarını GittiGidiyor aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı sürdüren Mehmet Amca, e-ticaret sayesinde mesleğine geri dönüp stoktaki ahşabını odun olmaktan kurtarıyor ve hayal ettiği gibi başka insanların hayatlarının parçası haline getiriyor. İşte, Mehmet Amca gibi değerlerimizin gün ışığına çıkabilmesini sağlamak için bu projeye çok önem veriyoruz."