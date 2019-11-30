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Lübnan'daki akaryakıt istasyonları grevi askıya alındı

Lübnan'daki Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Braks, yakıt istasyonlarındaki grevi askıya aldıklarını açıkladı.

Genel 30.11.2019, 09:05
Lübnan'daki akaryakıt istasyonları grevi askıya alındı
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BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Sami el-Braks, yakıt istasyonlarındaki grevi askıya aldıklarını açıkladı.

Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Braks, yaptığı yazılı açıklamada, birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanması ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talimatları üzerine Enerji Bakanlığı ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına fırsat tanımak amacıyla grevi askıya aldıklarını duyurdu.

Braks, sendikanın pazartesi günü yeni gelişmelerin ışığında geniş bir toplantı düzenleyeceğini de aktardı.

Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası, doların piyasada 2 ayrı kurdan işlem görmesinin sektörü olumsuz etkilemesi ve Lübnan Bankası ile petrol ürünleri ithal eden şirketlerin anlaşmalara bağlı kalmaması nedeniyle 28 Kasım'da grev başlatmıştı.

Kamu borcunun 86,2 milyar dolara ulaştığı Lübnan'da, Merkez Bankasında 1 dolar 1507 Lübnan lirasıyken, döviz bürolarında 1 dolar 1630 ile 1700 lira arasında işlem görüyor.


#dünya
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