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Lübnan'da öğrenciler ekonomik durumu protesto etti

Ülkedeki dolar krizine tepki gösteren öğrenciler, pazartesi günü de okulların boykot edilmesini istedi.

Genel 23.11.2019, 17:57
Lübnan'da öğrenciler ekonomik durumu protesto etti
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BEYRUT (AA) - Lübnan'da öğrenciler, ülkenin para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle eylem yaptı.

Öğrenciler, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ile Akkar kentlerinde sokağa çıkarak ekonomik durumu protesto etti.

Döviz bürolarının önünde oturma eylemi yapan öğrenciler, doların yükselmesine yönelik tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya platformlarında pazartesi günü greve gidilmesi çağrısı yapıldı.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

#dünya
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