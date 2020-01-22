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Lübnan’da Hizbullah’a yakın Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu
Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
Genel 22.01.2020, 00:27
Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
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