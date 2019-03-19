LPG'li araç sahiplerine müjde

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG'li araçlara otopark izninin yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle çözülebileceğini belirterek, "Bir yönetmelik değişiklikle halledilebiliyor. Ortak çalışma yapıyoruz. Vatandaşımızın bu mağduriyetini engelleyecek düzenlemeyi yapacağız. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Vatandaşımıza böyle bir müjde verelim." dedi.

Bakan Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşüm vaatlerinin yerine getirilmediği eleştirileriyle zaman zaman karşılaştığını belirten Kurum, "Vatandaşımız, seçim zamanı siyasetçiler, hep böyle vaatler yapıyor. Biz de vatandaşa, seçim zamanı gelenlerden olmadığımızı, söz verdiğimizi yaptığımızı söylüyoruz." dedi.

Benzer eleştirilerle geçen yıl Mamak ziyaretinde de karşılaştığını aktaran Kurum, "Mehmet amcamıza, 6 ay içinde temeli atacağımızı söyledik. Bugün Mamak'ta zemin artı dördü, beşi geçmeyen yatay mimari esaslı ve mahalle kültürünü yansıtacak yaklaşık 550 konutun temelini atacağız. Çok kısa zamanda da o inşaatları bitirip vatandaşımıza teslim edeceğiz. Hem ilçe hem de büyükşehir belediyemizdeki ihtiyaç neyse iş birliği içerisinde kentsel dönüşüm sürecinde tamamlamak istiyoruz. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu içerisinde bugün temel atacağız." diye konuştu.

- "50 bin konuta 250 bin başvuru geldi"

Türkiye genelinde 2023'e kadar 250 bin sosyal konut yapacaklarının sözünü verdiklerini vurgulayan Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda da bu çalışmayı başlattıklarını bildirdi. Çalışmanın ilk etabının, 50 bin sosyal konut olduğunu ifade eden Kurum, 67 ilde 50 bin sosyal konuta ilişkin sürecin tamamlandığını kaydetti.

6 Mart itibarıyla konut başvurularının alındığını vurgulayan Bakan Kurum, 388 liradan başlayan ve 240 aya varan vadeyle 67 ilde bu projelerin vatandaşların talebine sunduklarını aktardı.

50 bin konuta şu ana kadar 250 bin başvurunun geldiğini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu da bizi açıkçası çok memnun etti. Talebin nereden geldiğine bakarak, belki o 250 bini de bu talebe bakarak artırma imkanımız da olacak. 50 bine 2019 içerisinde başlıyoruz. Kalan sürece ilişkin de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları; 'deprem riski altında yaşayan ve alt gelir grubunda konutu olmayan hiçbir vatandaş kalmasın.' Bu doğrultuda, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu 81 ile çıkaracağız. Gelen talebe göre de o projelerimizi orada yoğunlaştıracağız. İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur. O sayıyı artırma yönünde gideceğiz."

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle sadece inşaat sektörüne değil sektörü ilgilendiren tüm alanlara da destek olunacağını belirterek, sloganın 'yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye' olduğunu hatırlattı.

- LPG'li araçlara otopark izni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirterek, bu talebe ilişkin hem Sanayi Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı ile bu süreci değerlendirdiklerini bildirdi.

Bu konuda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın bu işe ilişkin yangın yönetmeliğini ilgilendiren kısmıyla düzenlemeler yapması gerekiyor. Biz üç bakanlık olarak bunu çalışıyoruz. Burada da yangın yönetmeliğindeki maddemizi değiştirmemiz gerekiyor. Buna ilişkin hem TSE'nin hem Sanayi Bakanlığımızın yangın yönetmeliği gereği o tedbirlerin alınması kaydıyla LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı üç bakanlık ortak yürütüyoruz. Alınmasına müteakip AVM'lere, otellere, konutlara, işletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz."

Bakan Kurum, LPG'li araçlara otopark izninin yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle çözülebileceğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bir yönetmelik değişiklikle halledilebiliyor. Ortak çalışma yapıyoruz. Vatandaşımızın bu mağduriyetini engelleyecek düzenlemeyi yapacağız. Bu tedbirlerin alınması kaydıyla. Bunu yaparken, vatandaşımızın canını korumak zorundayız. Bu tedbirlerle o mağduriyet inşallah engellenir. Bu düzenlemeye de uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecekler. Nisan ayında inşallah bu düzenlemeleri yaparız. Bundan sonraki süreçte, o işletmeler de kendisine ilişkin düzenlemeleri yapacaktır. Yangın yönetmeliği gereği, belli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

LPG'li araçlardan dolayı hem yerden hem havadan bir hava sirkülasyonu olması gerekiyor. Sıkışan gazlar aşağıda birikiyor. Aşağıdaki o havalandırma sirkülasyonunu sağlayacak düzenlemeleri yaptıkları zaman AVM'lere ve otellere LPG'li araçlar girebilecek. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Vatandaşımıza böyle bir müjde verelim."

(Sürecek)