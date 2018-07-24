Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yılı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla "95. Yılında Lozan" adlı konferans düzenlendi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde, Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Yardımseverler Derneği, Sivas Eğitim Kültür Derneği, CHP Kadın Kolları, Hacı Bektaş Vakfı ve Cem Vakfı'nın kadın kollarının katılımıyla İnönü Konağı'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Cumhuriyet Üniversitesinde okutman olarak görev yapan Necip Günaydın katıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, konferans öncesi yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın Cumhuriyetin tapusu olduğunu söyledi.

Günaydın ise, konferansta Lozan Barış Antlaşması hakkında bilgi verdi. 5 yıl sonra Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını idrak edileceğini aktaran Günaydın, "Bu devletimizin de 100. yılı anlamına geliyor, gerçekten de çok anlamlı ve çok önemli." dedi.

Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye'nin varlığının, bağımsızlığının, uluslararası tanınmışlığının tapusu olduğunu vurgulayan Günaydın, "Evimizin tapusu gibi itinayla korumak onun varlığını sürdürmesini sağlamak Türkiye'mizin uluslararası bir güvencesidir. Bu ikili anlaşma değildir. Dünyanın bilinen bütün devletlerinin altında imzası olan bir güvence içerisinde bir anlaşmadır. Özetle Yunanistan'la bir sorunumuz varsa Lozan'da değişiklik yapamayız." diye konuştu.

Günaydın, Lozan Barış Antlaşması metninin 143 maddeden oluştuğunu dile getirerek, "9 ay süren bir Lozan Konferansı oldu, Lozan Tutanakları Fransızca tutuldu, antlaşma metinlerinin aslı da bugün Paris Devlet Arşivinde korunuyor. Taraflara da bir örnekleri verildi. Şimdi uzun süre tutanakları Türkiye'de inceleme fırsatı bulamadı insanlar. Fakat Seha Meray ilk defa 1969 yılında Ankara Üniversitesi'nde Lozan tutanaklarını ve Lozan metnini Fransızca aslından çevirip yayınladı." ifadelerini kullandı.

Yanalak, konferansın sonunda Günaydın'a plaket verdi.