ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl dolayısıyla "2019'a merhaba" etkinliği düzenlendi.

LÖSEV'in Abacı Konak Otel'de düzenlediği yeni yıl kutlamasına kanseri atlatmış ya da tedavisi süren yetişkinler katıldı.

Etkinlikte eğlenen LÖSEV üyeleri, moral depoladı.

LÖSEV Eskişehir Sorumlusu Meltem Durulgan, yaptığı açıklamada, vakfın kanserli çocukların yanı sıra yetişkinlere destek olmak için elinden geleni yaptığı belirterek, 2019 yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.

