LÖSEV'e bağış yaptı, yargılanmaktan kurtuldu

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde sözlü ve fiziki yolla tehdit suçundan hakkında soruşturma başlatılan bir öğrenci velisi, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla şikayetçisi olan öğretmenle anlaştı.

Geçen yıl yaşanan olayda Halil Alak (45), Yunak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan çocuğuna düşük not verdiği gerekçesiyle tartıştığı öğretmen Zekiye Bulut'u (28) tehdit etti. Öğretmen, veli Alak hakkında şikayetçi oldu.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tehdit suçundan başlatılan soruşturmada dosya, Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırmacı Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Ergün'e verildi.

Ergün’ün görüştüğü müşteki Bulut, şüphelinin Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 7 bin lira bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini söyledi. Şüpheli Halil Alak da müştekinin talebini kabul ederek anlaştı.

Uzlaşma sonucunda şüpheli ve müşteki, Yunak Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Görüşme Odası'nda bir araya gelip el sıkıştı.

Şüpheli Alak, LÖSEV'e 7 bin lira bağışta bulunarak 'tehdit' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Uzlaşmayla ceza almaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Alak, "İstenmeyen bir olay yaşadık. Olayın uzlaşmayla çözülebileceğini öğrenince çok sevindim. LÖSEV'e bağış yaparak, çocukları sevindirmek beni ayrıca mutlu etti. Mahkemeye gitmeden kısa sürede güzel bir yardımla çözüme kavuşturduk." diye konuştu.

Şikayetçi öğretmen Bulut da "Burada her iki taraf da mutlu oldu. Ayrıca lösemi hastası çocuklara da güzel bir desteğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Uzlaştırmacı Ergün, tarafların anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorun ortadan kalktı. Böylece hem adli makamlarda yoğunluk olmadı hem de toplumsal huzur tesis edildi." değerlendirmesini yaptı.