LÖSEV'den Vali Pekmez'e ziyaret

AKSARAY (AA) - LÖSEV İç Anadolu Bölge Sorumlusu Gülbeyaz Vural, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i ziyaret etti.

Valilik makamında kabul ettiği Vural ile bir süre görüşen Vali Pekmez, LÖSEV'in bölge ve Aksaray'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vural, yaptığı konuşmada, LÖSEV'in sadece lösemi hastaları ile değil çocuk yetişkin lösemi ve tüm kanser çeşitleri ile yakından ilgilendiğini bu konuda ailelere tedavi ve diğer ihtiyaçları ile ilgili konularda yardımcı olduklarını belirtti.

Sosyal destek programlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Vural, özellikle tedavileri devam eden çocuk hastaların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için çeşitli programlar düzenlediklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pekmez, Vural'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.