"LÖSEV İyilikler Tırı" Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) kanser hastaları ve ailelerine yardım dağıtılan "İyilikler Tırı", Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu.

LÖSEV tarafından ramazanda 81 ile ulaştırılması planlanan tır, Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinin önüne geldi.

Burada, kanser hastası çocuklar ve ailelerine, kırtasiye malzemeleri, kıyafet, ayakkabı ve erzak gibi yardımlar dağıtıldı. Palyaço ve çizgi film kahramanı kostümleri giyen yardımseverler, çocuklarla oyunlar oynadı.

LÖSEV Eskişehir Sorumlusu Meltem Durulgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ramazanda aileleri mutlu etmek için çalıştıklarını söyledi.

Vakfa kayıtlı kanser hastalarına yardım yaptıklarını belirten Durulgan, "Tırımız tüm Türkiye'yi dolaşarak yardım dağıtımını gerçekleştiriyor. Aileler, yardım paketleri haricinde tırın önündeki eşyalardan, alışveriş yapar gibi ücretsiz alabiliyor. Amacımız 'paylaşım' duygusuna can vermek." dedi.

Eşi lenfoma hastası olan Fidan Çam (23) ise LÖSEV'in bir yardımlaşma kurumundan öte olduğunu vurguladı.

Vakfın kendileri için çok önemli yeri bulunduğunu anlatan Çam, şunları kaydetti:

"Hem maddi hem de manevi olarak hep hayatımızda. Çocuğumuzun, bizlerin doğum gününü dahi hatırlar. Bizi özel hissettiriyor. Ailemiz gibi. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor. Bugün burada yardım alıyor değil birbirimize paylaşımda bulunuyoruz hissiyatı yaşatıyor. İncitmeden, kırmadan, özel hissettirerek. Düşünün ki eşimin iyi olduğu haberini, anne babamdan önce LÖSEV ile paylaştım. Çünkü LÖSEV gönüllüleri ailemizden daha yakın hale geldi. Bir telefon uzağımızdalar. Hepsine çok teşekkür ediyorum."