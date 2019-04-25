LÖSEV İyilik Tırı Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) "İyilik Tırı" Kayseri'ye geldi.

Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi'ne gelen "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı.

İyilik Tırı ekipleri, ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yaparken çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Palyaço kıyafetleri giyen bazı ekip üyeleri, çocuklarla oyun oynayıp şarkılar söyledi.

LÖSEV Kayseri Ofisi sosyal hizmet uzmanı Sema Kaya, İyilik Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak her şehre yardım ulaştırdığını söyledi.

Kaya, insanların yüzünü güldürüp onlara yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize kayıtlı ailelere, kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı iletiyoruz. Ramazan öncesi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Kayseri'ye geldi. Bundan önce dün Sivas'taydı. Daha önce de farklı şehirlerdeydi. Tırımız il il gezerek bize kayıtlı kanser hastalarına yardımlarını iletiyor. Anadolu'nun her yerine gidiyoruz. Buradan da ailelerimize yardımlarımızı iletiyoruz."