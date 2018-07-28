LÖSEV hasta çocuklara

ESKİŞEHİR (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) sağlıktan maddi desteğe, eğitimden sosyal katkıya kadar ülkede 20 yıldır lösemi ve kanser hastaları ve ailelerine yardım ettiği bildirildi.

LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da hizmete başladığı 1998 yılından bugüne kadar lösemili çocuklara 6 ay 750 lira sağlık yardımı yapan vakıf, bunu çocukların annelerinin banka hesabına yatırıyor. Kurban Bayramı'nda bağışlanan etler ile ramazan ayında bağışlanan gıda kolilerinin dağıtımını 12 ay boyunca yaparak, hastaların iyi beslenmelerini sağlayan LÖSEV, böylece çocukların vücut bağışıklık sistemlerini yükseltiyor.

LÖSEV tırı köy köy dolaşarak makarnadan buzdolabına kadar hasta çocukların tüm ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelerde yatan hastaları bizzat yerlerinde ziyaret edip, acil yardım paketlerini ileten ekipler, onlara moral aşılıyor.

Lösemi ve kanser gibi çok zor bir hastalığa yakalanmış küçük bedenlere en modern tedavilerle hayat veren vakıf, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde pijamasından 6 öğün yemeğine, annesiyle tek kişilik odalarda refakatinden yurt dışından gelen ilaçlarına kadar tamamen ücretsiz tedavi imkanı sunuyor.

Tedavisi süren hastaları tedavi aralarında anne ve babaları ile LÖSEV Köyünde misafir eden vakıf, sevgi evlerinde veya 5 yıldızlı LÖSEV otelinde ise tamamen ücretsiz konaklatıyor.

Vekaleten kurban bağışları ve ramazan gıda yardımları da LÖSEV'de binlerce çocuğu hayata bağlıyor. Türkiye'deki ulusal banka şubelerinden hiçbir havale ücreti ödemeden sadece "LÖSEV" diyerek bağış yapılabiliyor.

Açıklamada, kredi kartıyla her ay 5 liradan başlayan düzenli bağışların yapılabildiği belitilen vakfın, lösemili çocuklar adını kullanarak kapı kapı dolaşıp dergi satmak, sahte kimlik ve makbuzlarla bağış almak gibi bir uygulaması olmadığı da bildirildi.