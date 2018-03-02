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Lösemili çocuklar için organik ipten oyuncak ördüler

- Çankırılı kadınlar, lösemili çocukları sevindirmek amacıyla organik iplerle ördükleri oyuncakları LÖSEV'e gönderecek

02 Mart 2018 Cuma 14:44
Lösemili çocuklar için organik ipten oyuncak ördüler
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ÇANKIRI (AA) - Çankırılı kadınlar, ördükleri organik oyuncakları Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) hediye edecek.

Hüsniye Ahmet Akpınar Anaokulunca başlatılan "Bir bebek bir yürek" projesi kapsamında Çankırılı kadınlar, projeye destek vermek amacıyla organik oyuncak örmeye başladı.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde kursa katılan 70 kadın, "amigurumi" adı verilen teknikle tığla içi doldurulmuş organik oyuncaklar örerek, lösemili çocukları mutlu etmek amacıyla LÖSEV'e gönderecek.

Kurs öğreticisi Seher Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların gecelerini gündüzlerine katarak lösemili çocuklara hediye etmek amacıyla 70 oyuncak bebek ördüğünü söyledi.

Bebek ve farklı oyuncakları lösemili çocuklara göndererek onlara moral vermeyi hedeflediklerini dile getiren Karagöz, "Oyuncakları yaparken antibakteriyel boncuk, elyaf kullanıyoruz. Lösemili çocuklarımızın bu oyuncaklarla güzel günlerde oynamalarını temenni ediyorum." dedi.

Kursiyerlerden Mine Topçu da çocuklar için ördüğü oyuncaklara sevgisini yansıttığını anlatarak, "Oyuncakları lösemili çocuklara armağan edeceğiz. Lösemili çocukların oyuncakları güzel günlerde kullanmalarını ve en kısa zamanda şifa bulmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.


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