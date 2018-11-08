Lösemi tedavisi gören çocuklar resim sergisi açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiyle mücadele eden 25 çocuk ve arkadaşları tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

Erciyes Üniversitesi Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi zemin katında gerçekleştirilen programa Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, Kansere Karşı Birlik Derneği Başkanı Musa Karakükçü, hasta yakınları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Güney, tedavi gören çocukların duygularını kağıda döktüklerini söyledi.

Lösemili çocuklar adına gerçekleştirilen etkinlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Güney, şunları kaydetti:

"8 Kasım Dünya Lösemi Günü dolayısıyla burada, çocuk hastanemizde böyle bir etkinliğe imza atıyoruz. Lösemi hastalığına farkındalık oluşturmak ve hastalarla diyaloğu arttırmak için yaptığımız etkinlikte lösemili çocuk hastalarımızın yaptıkları resimleri görüyorsunuz. KANKA derneği olarak, ülkemizde lösemili çocuk hastalarının tedavisinin yapılacağı kamu hastanesiyle, hem ülkemize, hem bölgemizdeki illere ve dünyaya hizmet verecek hastane şeklinde çok ciddi şekilde yatırıma imza atıyoruz. Ben böyle bir etkinlik düzenledikleri için arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

Program daha sonra protokol üyelerinin lösemili çocuklar tarafından yapılan resimleri incelenmesinin ardından sona erdi.











