Lösemi hastası çocuklara

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “Maskeni Tak Fotoğrafını Çek” kampanyasına dahil oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve belediye yetkilileri, maske takarak çektirdikleri fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak destek verdi.

Başkan Yaşar, lösemi farkındalığının arttırılması için proje gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında üretilen bu farkındalık projesine belediye olarak destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Yaşar, "Çocuklarımız bu hastalık bulaşıcı olduğu için değil, dış ortamlarda bulunan mikroplardan korunmak için maske takıyor. Hepimiz bu durumun bilincine varmalıyız ve konuya hassasiyetle yaklaşmalıyız. Bu nedenle 'Hayatımız çocuklarımız' diyorum." diye konuştu.