Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönemde 9 startup'ı destekleyecek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk’ün, fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere destek olmak amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci döneminde 9 startup'a destek verecek.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek olmak amacıyla Eylül 2017'de Workinton ile iş birliği yaparak kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem eğitimlerine başladı.

Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul eden Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni dönemde, 400’ü aşan başvuru arasından jüri tarafından belirlenen 9 yeni girişimci ekibe destek verecek.

Lonca’nın ikinci döneminde, ilk dönemden farklı olarak, ürünü hazır olan ve/veya müşteriye gitmeye hazırlanan girişimlere öncelik verildi. Workinton'un 14 merkezinde çalışmalarına başlayan startup’lar, hem Kuveyt Türk üst yönetimi ve çalışanlarının hem de sektör uzmanlarının mentorluk desteğini alacak.

Startup’lar, Türkiye ve dünyanın önemli şirketlerinden server bulut desteği, mesleki eğitim, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği, API konusunda özel mentorluk, yatırım fonu başvurusunda öncelik, diğer yatırım networkleriyle iş birliği, kurumsal satın alma süreçlerine dahil olma gibi birçok imkan ve fırsattan faydalanacak.





- Desteklenecek startup'lar





Lonca Girişim Merkezi’nin ikinci döneminde yer alan 9 startup ve faaliyet alanları şu şekilde:



Fikir Değirmeni: Türkiye'nin ilk bilim odaklı çocuk ve genç kuluçka merkezi olan Fikir Değirmeni’nde 9-18 yaş grubuna fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim veriliyor. Fikir Değirmeni’nde yenilikçi ve inovatif iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanarak geleceğin girişimcileri yetiştiriliyor. (www.fikirdegirmeni.com)



Akaunting: KOBİ’lerin nakit akışını takip etmeleri için tasarlanan açık kaynak kodlu ve ücretsiz online ön muhasebe programıdır. (www.akaunting.com/tr)



Payfull: İşletmelerin tahsilat süreçlerini kolaylaştıran, ödemelerini daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri sağlayan online tahsilat sistemidir. (www.payfull.com)



Keyzy: Bulut tabanlı ve kolay kullanımlı bir lisans yöneticisi olan Keyzy, lisansları güvenilir sunucular üstünde en kolay yöntemle otomatik olarak oluşturma, aktifleştirme ve dağıtma görevini üstleniyor. (www.keyzy.io)



Socivy: Instagram’daki aksiyonlarınızı otomatik olarak gerçekleştirerek hesabınızın organik bir şekilde büyümesini sağlayan bir Instagram otomasyon aracıdır. (www.socivy.com)



Lyncert: Blok zinciri tabanlı bir ağ yönetimi ve kimlik denetimi çözümü sunan bir uygulamadır. (www.lyncert.com)



ArgeX: WatchX, Arduino ve Scratch ile programlanabilen giyilebilir bir geliştirme kartıdır. Saate benzer giyilebilir yapısı sayesinde bileğe takılabilen WatchX, 9 yaşından itibaren çocukların STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminde robotik ve kodlamayı öğrenmeleri için kullanılan bir eğitim aracıdır. (www.watchx.io)



Uservision: Marka ve ajansların, tüketicilerin bilinçaltı ve bilinçli ihtiyaçlarını ve algılarını hızlı ve doğru şekilde anlamalarını sağlayarak, daha kullanıcı odaklı ürünlerin ve servislerin ortaya çıkmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. (www.user.vision)



Pie2pie: Gayrimenkule yatırım yapmayı demokratize ederek herkesin bütçesi ölçüsünde yatırım yapabilmesini sağlayan bir girişimdir. (www.pie2pie.com)