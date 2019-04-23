Livaneli'yi yetiştiren ve etkileyen yazarlar sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Yazar, besteci ve söz yazarı Zülfü Livaneli'nin etkilendiği sanatçıların portrelerinin ve özel fotoğraflarının yer aldığı sergi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.



Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30. Ankara Film Festivali kapsamında "Zülfü Livaneli'yi Yetiştiren ve Üzerinde Etkisi Olan Yazarlar Sergisi" ziyarete açıldı.

Açılışa, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Zülfü Livaneli, serginin küratörü Nebil Özgentürk ve birçok sanatsever katıldı.

Sergide, Ara Güler'in objektifine yansıyan, Yaşar Kemal'den Turgut Uyar'a, Aziz Nesin'den Abidin Dino'ya birçok sanatçının portreleri ve Zülfü Livaneli'nin dostlarıyla olan özel fotoğrafları bulunuyor.



Sergiye ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Bir büyük ustanın objektifinden, bir büyük ustayı anlatan, onu etkileyen insanlar, yazarlar, aydınların yer aldığı bir biyografiyi burada görüyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Zülfü Livaneli var. Bu anlamlı sergiyi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yapmak bizim için ayrıca büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.



Daha önce de açılan sergiye ilk kez katıldığını vurgulayan Zülfü Livaneli ise şunları kaydetti:

"Bana 'Senin adında bir kültür merkezi olacak, senin adınla yaşayacak' deselerdi inanmak çok zor olurdu ama böyle bir hayali Alper kardeşim hayata geçirdi, bu kadar güzel bir kültür merkezini açtı. Bizim büyük yazarlarımız, çizerlerimiz, değerlerimiz olmasaydı bizler olmayacaktık. Bu kültür yuvalarını Mustafa Kemal'in Halk Evlerinin, Köy Enstitülerinin yeni Cumhuriyet insanı, yeni aydınlık insan yetiştirme çabasının devamı olarak görüyorum. Ayrıca bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."



Sergi 28 Nisan'a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde ziyaret edilebilecek.



