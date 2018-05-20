Litresini 90 liradan satıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da daha önce at, eşek ve develerle turist gezdiren girişimci, ailece kurdukları çiftlikte ürettikleri eşek sütünü özel kaplara doldurup Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Kepez ilçesinde 1999'da at, eşek ve develerle turizme hizmet eden Yalçın ailesi, bazı otellerden ve hastalardan eşek sütü talebi gelince 2008 yılında eşek çiftliği kurdu. Eşeklerin bakımının özenle yapıldığı, doğumu yaklaşanlar için gece nöbet tutulan çiftlikte, yavrulayan eşeklerin sütü sağılıyor.

Litresini 90 litreden satıyor

İşletme sahiplerinden Osman Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı rahatsızlıklara iyi geldiği ileri sürülen eşek sütüne hastaların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, şunları belirtti:

"Eşeklerin bakımı çok zor. Bir anne çocuğuna nasıl bakıyorsa, acıktığında onu emziriyorsa ya da mamasını önüne koyuyorsa, hastalandığında başında uykusuz duruyorsa bizim için de öyle. Eşek, sıpa farketmiyor, aynı bir bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Gece doğum yapacak eşek olduğu zaman sırayla nöbet tutuyoruz. Bebeğe bakar gibi bakıyoruz."

Yalçın, bir eşekten günlük 350-500 gram elde ettikleri sütün litresini 90 liradan sattıklarını ifade etti.

Sütü alanın sabah ve akşam birer su bardağı tükettiğini vurgulayan Yalçın, "Talepleri bazen karşılayamıyoruz. Litresi 90 lira, 330 mililitrelik şişelerde satıyoruz. İmkanı olanlar 1 litre alıyor. Eşek sütünün üç gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Türkiye'nin her bölgesine soğuk zincir yöntemiyle gönderiyoruz." dedi.

"Eşek peynirinin kilosunu 2 bin avro"

Ankara, İstanbul ve Konya'da da çiftliklerinin olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Eşek sütü çok özel. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, içindeki hücrelerin, insanların hücrelerini yenilediği söyleniyor. Eşek sütünün yoğurduğunu, peynirini, sabununu, kremini, şampuanını yapanlar var. Yoğurt yapabilmek için yurt dışından maya almak gerekiyor. Türkiye'de mayası yok. Bulgaristan'dan bir firma, bizi aradı satış için. Eşek peynirinin kilosunu 2 bin avrodan, yoğurdu ise bin 600 avrodan satıyorlar. Süt fiyatının düşmesi için devlet desteğine ihtiyacımız var."

"Çiğ olarak tüketilmemeli"

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin de eşek sütüyle ilgili bir çalışmasının olmadığını belirterek, "Her sütün insan sağlığı üzerine olumlu etkileri var." dedi.

Eşek sütünün çiğ olarak tüketilmemesini öneren Küçükçetin, "Kaynattığınız zaman da besleyicilikle ilgili unsurlarında kayıplar meydana geliyor. Endüstriyel olarak ısıl işleme tabi tutulması lazım ama o miktarlarda eşek sütü olmadığı için bu da mümkün değil." bilgisini verdi.