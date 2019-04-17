Liselilerden ithalata son veren üretim

KAYSERİ(AA) - Kayseri'de, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metalurji Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, daha önce Almanya ve İngiltere'den ithal edilen, içme suyu şebekesinde kullanılan döküm malzemelerini üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Bölge Sanat Okulu" adıyla 1942'de temelleri atılan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor.

Lisenin Metalurji Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin önderliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) muhtelif içme suyu şebekesinde kullanılan döküm malzemelerini, evlere su götürülmesini sağlayan kelepçeleri, ana boru tamiratlarında kullanılan hazır tamir gereçlerini ve vana muhafaza kapaklarını üretiyor.

2018'de 600 bin lira ciro

Okulda döküm yapmayı uygulamalı öğrenen 41 öğrenci, döner sermayeden elde edilen kazanç sayesinde de aile bütçesine katkı sunuyor.

Özel kıyafetleri ve baretleriyle titizlikle çalışan liseli ustalar, iş güvenliği kurallarına dikkat ederek, birkaç gün öncesinden kalıbını hazırladıkları malzemelerin dökümünü yapıyor.

Kalıptan çıkarılan, temizlenen ve boyanan malzemeler, ambalajlanarak firmalara sunuluyor.

Türkiye'de aktif çalışan sayılı atölyelerden biri olan döküm atölyesinde 2018'de üretilen malzemelerle yaklaşık 600 bin lira ciroya ulaşıldı.

Üretilen malzemelerin bilgisayar ortamındaki tasarım, model ve çizimi de aynı okulun Makine Model Bölümü öğrencileri tarafından yapılıyor.

"Almanya ve İngiltere'den ithalata son"

Metalurji Bölümü Alan Şefi Murat Çalışlar, AA muhabirine, öğrencisi olduğu okulda 1997'den bu yana görev yaptığını söyledi.

Bölümlerinin 12 ay boyunca döner sermayeyle çalıştığını anlatan Çalışlar, "Öğrencilerimiz aile bütçesine katkı sağlayacak bir ücret alıyor. Bu da öğrencileri buraya bağlıyor. Mesleklerinde kendilerini güzel yetiştiriyorlar. Mezun olduklarında işsiz kalma problemi yaşamıyorlar. Geçen hafta İskenderun Demir Çelik Fabrikasından arayıp bölüm mezunu öğrencilerimizden istediler. Sadece 4 işsiz öğrenci bulabildik. Aranan meslek kollarından birisi." diye konuştu.

Çalışlar, talepte bulunulan ürünün tasarımından ambalajlanmasına kadar her aşamasında bulunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Makine Model Bölümü'müzde tasarımı yapılan ürün türlü aşamalardan geçiyor ve ambalajlanıyor. Bizden önce bu ürünlerin büyük bölümü ithal ediliyordu. İlk yaptığımız ürünü KASKİ, İngiltere'den ithal ediyordu. 15 yıldır bu ürünü biz üretiyoruz. Daha sonra Almanya'dan da ithal edilen bazı ürünleri üretmeye başladık. Bu yıl, indüksiyon ocağıyla beraber katma değeri yüksek ürünler üreterek yaklaşık 1 milyon lira civarında ciro hedefliyoruz."