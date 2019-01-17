KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de liseler arası ses yarışması düzenlendi.

Kırıkkale Yeşilvadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli salonunda düzenlenen yarışmaya, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener ile çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı.

Okul müdürü Kadir Temizgül, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya 11 lisenin katıldığını söyledi.

Müziğin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirten Temizgül, "2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona erdiği şu günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çabaları ile ortaya böyle güzel şeyler koydular. Yarışma sayesinde çocuklarımızın kabiliyetleri keşfedilmiş oldu. Okullar arası kültür paylaşımı ve kaynaşması düşünülmüş, çocuklarımızın takdir edilmesi hedeflenmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada Yeşilvadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Onurcan Olgun birinci, Yıldırım Beyazit Anadolu Lisesi öğrencisi Ezginur Aksoy ikinci, Özel Güldesen Kolejinden Beyza Gürel de üçüncü oldu.

Öğrencilere ödüllerini Kaymakam Muammer Köken verdi.