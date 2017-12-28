Liseli öğrencilerinden anlamlı davranış

KONYA (AA) - Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi öğrencileri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi 10 sınıf öğrencisi Sevde Bülbül, ablası Ayşe Bülbül Karataş'ın görev yaptığı Beytüşşebap i̇lçesine bağlı Aşağıdere İlkokulu öğrencileri için yardım kampanyası başlattı.

Okulun ve öğrencilerin durumunu öğrenen Sevde Bülbül, arkadaşlarıyla kampanya başlatarak öğrenciler için kitap, kırtasiye malzemesi, yardımcı ders araç ve gereçleri topladı.

Öğretmenlerin de dahil olduğu kampanyada çok sayıda eğitim materyali toplandı.

Öğrenciler topladıkları yardımları, PTT aracılığı ile Aşağıdere İlkokulu'na gönderdi.