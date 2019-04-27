Liseli öğrencilerin kuyumculuk eserleri sergilendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuyumculuk teknolojisi bölümü öğrencilerinin yaptığı materyallerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu yüzük, kolye, küpe, broş, tespih, taşlı takılar ve anahtarlık gibi materyaller yer aldı.

Lise müdürü Halis Karabulut, öğrencilerin yapmış olduğu ürünlerin sergilenmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Açılan serginin öğrencilere daha çok çalışma azmi verdiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Okulumuz kuyumculuk teknolojisi alanında 10. sınıfın 2. döneminden 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların tamamını burada sergiliyoruz. Bu çalışmalarımız 3 atölyede gerçekleşiyor. Takı tasarım, döküm ve doğal taş atölyesinde yapılan çalışmalar öğrencilerimizin isimleriyle tek tek sergileniyor. Takı olarak, yüzük, kolye, küpe, broş, tespih, taşlı takılar ve anahtarlık gibi çalışmalar var."