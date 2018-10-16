Liseli öğrencileri

Sivas (AA) - Şarkışla Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "kardeş okulları" Kömürkaya ilkokulunu ziyaret ederek, burada eğitim öğrenim gören küçük kardeşlerine kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, öğretmenler ve öğrenciler, "kardeş okulları" Kömürkaya ilkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ekip, onlarla aynı sırayı paylaştı.

Ziyarette beraberinde getirdikleri kitap, kırtasiye ve malzemesi ve hediyeleri, öğrencilere veren öğretmen ve liseli öğrenciler, daha sonra pasta keserek ikramda bulundu.

Lise öğrenciler yaptıkları çalışmaların devam edeceğini, köy okullarına bu tip yardımları düzenli olarak yapacaklarını belirtti.

Ziyaret sırasında, Kaymakam Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehmi Kılıçkaya, Murat Kalkan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmenleri Tuğba Çınar ve Nazife Köse de okulda bulundu.