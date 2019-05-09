Liseli öğrencilere Yıldızeli MYO tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde liseli öğrencilere Yıldızeli Meslek Yüksekokulu tanıtıldı.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Gülay Demir, Burak Dinçel ve Alper Eyinç tarafından gerçekleştirilen tanıtım programları öğrencilerden ilgi gördü.

Program kapsamında Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldızeli Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yıldız Beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yıldızeli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yavu Beldesi Fahrettin Arar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde son sınıfta okuyan öğrencilere üniversiteye giriş sınavı hakkında bilgiler verilerek, Yıldızeli Meslek Yüksekokulunun bölümleri tanıtıldı.

İlginin yoğun olduğu tanıtım toplantılarında aday öğrencilerin sorularını cevaplandıran öğretim elemanları, adayların Yıldızeli Meslek Yüksekokulunu tercih etmeleri durumunda hangi avantajlara sahip olacakları ve mezun olduktan sonra iş imkanlarının neler olduğu konusunda bilgiler verdiler.