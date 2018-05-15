Liseli öğrencilerden hat ve ebru sergisi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hat ve ebru sanatıyla yaptığı eserlerin sergisi açıldı.

Ahmet Yesevi Cami bahçesinde açılan sergide, öğrenciler tarafından yapılan 51 eser yer aldı.

Açılışta konuşan okul müdürü Mehtap Meydaneri, ramazan ayına hat ve ebru sergisiyle başlamak istediklerini söyledi.

Hat bilmenin had bilmek olduğun belirten Meydaneri, "Güzel sanatlar lisesinde sanatını ve haddini bilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Amacımız budur. Bu amaçla hem ramazana hoş geldin demek hem sizlere hayırlı ramazanlar dilemek amacıyla bugünkü sergimizi açıyoruz." dedi.

İsrail'in Kudüs'teki saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için 3 günlük yas ilan edildiğini anımsatan Meydaneri, Filistin'deki, Kudüs'teki, Gazze'deki ve tüm Müslümanlara iyi dilekler ve dualar gönderdiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergiye, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, eski Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç'in eşi Zeynep Dinç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.