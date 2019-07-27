Liseli gençler barajdaki çöpleri temizledi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde liseli gençler Gökçehüyük Barajı çevresinde piknikçilerin bıraktığı çöpleri temizledi.

"Çöp istemiyoruz" kampanyası düzenleyen bir grub liseli genç Gökçehüyük Barajı çevresinde temizlik yaptı.

Gençlerden Lise 3 sınıf öğrencisi Enes Arabacı AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seydişehir'den bisikletlerimizle gezinti yapmak için geldiğimiz ilçenin gözde mesire alanlarından 10 km uzaklıktaki Gökçehüyük barajı çevresindeki bilinçsizce atılan çöpleri görünce rahatsız olduk. Bu konuda farkındalık oluşturmak insanlara çevre temizliği hakkında mesaj verebilmek için sosyal medyayı da kullanarak 'çöpistemiyoruz' adı altında bir kampanya başlattık. Kısa sürede çevreden 25 büyük boy çöp poşeti, 34 bez poşet ve 1 çuval olmak üzere 60 torbayla bölgeye pikniğe gelenlerin bıraktığı çöpleri temizledik." dedi.