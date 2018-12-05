Liseli aşçılar birincilik için yarıştı

ANKARA (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Gastronomi Turizmi Komisyonunca bu yıl ilk defa düzenlenen ve liseli aşçıların hünerlerini sergilediği "TAT AN-KYRA" Başkent Lezzet Şöleni yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Kırmızı Brasserie Restoran'daki yarışmanın ödül töreninde konuşan Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, turizm ve ülkelerin tanıtımında gastronominin çok önemli bir boyut kazandığını ve artık yemek yapmanın mutfak sanatları olarak anıldığını söyledi.

Özer, yarışmadaki gençlerin mutfak sanatlarını yaşatmak için yola çıktıklarına işaret ederek, "Dünya mutfaklarında belki Türkiye çok fazla bilinen bir mutfak değil ama çeşitlerine baktığımızda inanılmaz bir çeşitlilik var. Sizler sayesinde Türk mutfağının ve bu çeşitliliğin tanıtımı gerçekleşecek. Onun için bu yarışmayı düzenleyen TÜRSAB Orta Anadolu Gastronomi Turizmi Komisyonuna ve katılımcılara başarılar diliyorum." dedi.

- "Yarışmaları Türkiye çapında devam ettirmeyi düşünüyoruz"

TÜRSAB Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak da turizmi sadece deniz, kum ve güneş olarak algılamamak gerektiğini, gastronomi konusunda Türkiye'nin çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu aktardı.

Karapıçak, öğrencilerin öz güvenlerini yükseltmek için bu tarz yarışmaların önemli olduğuna dikkati çekti.

TÜRSAB Gastronomi Komisyonu Başkanı Buket Aytan ise "Bizim bu yarışmadaki amacımız hem komisyonun projelerini ön plana çıkarmak hem de TÜRSAB Koleji'ndeki öğrencilerimize bir fayda sağlamaktı. Bu yıl ilkini düzenledik, daha sonra Ankara bölgesel bazında ve hatta Türkiye çapında bu yarışmaları devam ettirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"TAT AN-KYRA" Başkent Lezzet Şöleni yarışmasının jürisi, Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, TÜRSAB Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, TÜRSAB Gastronomi Komisyonu Başkanı Buket Aytan, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, yazar ve gastronomi uzmanı Mine Ataman, TÜRSAB Koleji Müdürü Osman Aykut, İşletme Müdürü Murat Menteşe'nin yanı sıra Aşçılar Federasyonu temsilcilerinden oluştu.



Yarışmanın finalinde 3 farklı kategoride yarışan adaylardan "Çorba" dalında Melik Akın Gökçen, Alperen Çalışkan ve Ata Gürler, "Ana Yemek" dalında Yıldız Kaderli ve Mert Sezer birincilikleri paylaştı. "Tatlı" dalının galibi ise Elif Yüksel oldu.

Finalde yarışan tüm yarışmacılara yurt içi kültür gezisi ödülü verildi.