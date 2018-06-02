Liselere girişte uygulanan merkezi sınav

NEVŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav yapıldı.

Nevşehir'de, kent merkezinde bin 987, il genelindeyse 3 bin 515 öğrenci sabah saatlerinde aileleriyle, sınava gireceği okula geldi.

Saat 09.30'da zilin çalmasıyla başlanılan sınavda öğrenciler, çeşitli derslerden 50'si sözel, 40'ı ise sayısal olmak üzere 90 soru çözdü.

Aileler de sınav boyunca okulların bahçelerinde çocuklarını bekledi.

Yarın da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) gerçekleştirilecek, Nevşehir'de bu sınavaysa il genelinde 5 bin 261 öğrencinin katılacağı öğrenildi.