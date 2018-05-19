Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 83'e ulaştı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, 2002'de ortaöğretimde liselerde yüzde 45,2 olan kız öğrencilerin net okullaşma oranı 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 83,4'e ulaştı.

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, son 15 yılda tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında ciddi artışlar kaydedildi.

Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 11,7 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 50,4'e yükseldi. İlköğretimde ise net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 90,9 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 96,1'e yükseldi.

Ortaöğretimde 2002 yılında yüzde 50,6 olan net okullaşma oranı 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 83,6'ya çıktı.

Yükseköğretimde 2002 yılında yüzde 14,6 olan net okullaşma oranı ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 42,4'e yükseldi.

- Kızların okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş için kız öğrencilerin 2002 yılında yüzde 11,6 olan okullaşma oranı 2017-2018 döneminde yüzde 49,9'a çıktı. İlköğretimde ise kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 87,3'ten yüzde 96,2'ye yükseldi.

2002'de ortaöğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 45,2 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 83,4'e çıktı.

Kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı ise 2002'de yüzde 13,5 iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 44,4 oldu. Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 15,7'den yüzde 40,5'e yükseldi. Böylece, yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti.

Türkiye genelinde 2002-2003 döneminde yüzde 14,6 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı da yüzde 42,4'e yükseldi.







