Lise pansiyonu ikinci yuvaları oldu

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta bir lisenin idareci, öğretmen ve öğrencileri, bebekken anneleri tarafından terk edilen, işsiz babalarının ilgilenemediği ilkokul öğrencisi kardeşler S.A (8) ve S.A'ya (7) Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahip çıktı.

Lisenin idarecilerinin hazırladığı "Üzülme Biz Varız" projesi kapsamında eğitim gördükleri Sivas Öğretmenler İlkokulu'ndan son ders zilinin ardından alınan öğrenciler, liseye ait pansiyona getirilen ve burada saat 18.30'a kadar misafir ediliyor.

Pansiyonda banyo yaptırılan, çamaşırları yıkanan kardeşler, hayatta karşılaştıkları zorlukları bir nebze de olsa unutuyor ve burayı ikinci evleri olarak görüyor.

Lisenin müdürü Savaş Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aileye mahalle muhtarı sayesinde ulaştıklarını belirterek, "Anneleri tarafından terk edilen iki çocuk ve babayı bulduk. Evlerini ziyaret ettik, durumlarını gördük ve 'Üzülmeyin biz varız' dedik." dedi.

Aileye evlerini değiştirme teklifi sunduklarını ancak bu önerilerinin kabul edilmediğini aktaran Korkmaz, "Aile maddi yardım istedi, biz de yardımlarımızı yaptık. Daha sonra çocuklarımıza check-up yaptırdık. Ablada duyma, küçük kardeşte de dil bağı problemi vardı. Yaz tatilinde ameliyatlarını yaptıracağız." diye konuştu.

Babanın günübirlik işlerde çalışmak ve iş aramak için sürekli dışarı çıktığını anlatan Korkmaz, bu nedenle çocukları okul çıkışında kendilerinin aldığını söyledi.

Korkmaz, çocukları okuldan alıp pansiyona getirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Saat 14.30 itibarıyla çocukları alıp önce yemeklerini yediriyoruz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından dersleri yaptırılıyor. Daha sonra sanat faaliyetleri kapsamında müzik faaliyetleri yaptırıyoruz. Ablalarıyla bahçede oyun oynuyorlar, bazen tiyatro gösterisi yapıyorlar. 18.30'a kadar pansiyonumuzda vakit geçiriyorlar. Bu süre zarfında onların genel temizliğini de yapıyoruz. Görevlilerimizce banyo yaptırılıyor, kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor, giydiriliyor akşam olunca karınları tekrar doyurulup onları babalarına teslim ediyoruz."

İki kardeşe desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Korkmaz, öğretmenlerinin hem okul başarısı hem de psikolojilerinde ciddi iyileşmeler olduğunu söylediğini aktardı.

- "Size anne diyebilir miyiz?' diyorlar"

Liseye ait pansiyonun müdür yardımcısı Fatma Dombay da çocuklarla güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini anlattı.

Çocukların her şeyiyle ilgilendiklerini dile getiren Dombay, "Zaman zaman 'Size sarılabilir miyiz?' diyorlar. Sarılıyorum, öpüyorum, günlerini nasıl geçirdiklerini konuşuyoruz. Bazen de 'Size anne diyebilir miyiz?' diyorlar. Bizi anneleri yerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bir gecekonduda yaşayan baba Turan A. (41) da çocuklar henüz bebekken annelerinin evi terk ettiğini, 6 yıldır çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını belirterek, "Evim kira, geçimimi de çocuklarımın bakım parasıyla karşılıyorum. Çocuklarımı 14.30'da getiriyorum, hocalarım da sağ olsun onları çalıştırıyorlar, yardım ediyorlar. Birinin hemşire, birinin de doktor olmasını istiyorum." dedi.

Çocuklardan S.A. da pansiyonda yemek yediklerini, ödevlerini yaptıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.