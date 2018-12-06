Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz'ın "Safari View Controller" uygulamasında da saptadığı açık, güncellemeyle düzeltildi.

Apple'ın sesli asistanı "Siri" ve web tarayıcısı "Safari" ile müzik ve film oynatıcısı "iTunes"daki güvenlik açıklarını tespit ederek düzeltilmesini sağladığı için firmanın "onur, teşekkür ve kredilendirme" listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, "Safari View Controller" uygulamasındaki güvenlik açığını da tespit ederek firma yetkililerine bildirdi.

Yılmaz'a "konuyla ilgili araştırma yapacaklarını" ileten firma yetkilileri, ardından sorunun "iOS 12.1.1" güncellemesiyle çözüldüğünü ve kendisini tekrar "teşekkür" listesine aldıklarını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez Safari uygulamasıyla ilgili sorun tespit ettiğini dile getirdi.

Twitter ve benzeri programlardaki linkler tıklandığında, Safari üzerinden açılan web sayfasının güvenlik denetiminde açıklar olduğunu belirlediğini ifade eden Yılmaz, "Ben bu sorunu Apple'nin genel merkezine e-mail yoluyla ilettim. Apple'nin güvenlik takımı, yaptığı araştırmanın ardından sorunun düzeltilmesi için çalışmalara başladı ve dün gece bu açığı iOS 12.1.1 güncellemesiyle düzeltti. Bununla ilgili olarak Apple firmasının teşekkür listesine alındım." şeklinde konuştu.

Muhabir: Ersoy Sevinç