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Lise öğrencilerinin duruşma heyecanı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet bölümü öğrencileri, Şarkışla Adliyesi'nde duruşma izledi.Okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, öğretmenler Tuğba Çınar, Nazife Köse ve Güler...

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
Lise öğrencilerinin duruşma heyecanı
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SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesindeki Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet bölümü öğrencileri, Şarkışla Adliyesi'nde duruşma izledi.

Okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, öğretmenler Tuğba Çınar, Nazife Köse ve Güler Efrasiya Recepoğlu ile birlikte Şarkışla Adliyesi'ne gelen öğrenciler, duruşmayı yerinde izleme fırsatı buldu.

Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında adalet alanında okuyan 12 öğrenci olduğunu belirtti.

Bu öğrencilerin zabıt katibi olarak yetiştirileceklerini dile getiren Aydoğan, "Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için duruşma salonunda gerçek bir mahkemeyi izlemelerini uygun bulduk, bu sebeple aldıkları eğitimin farkına daha iyi varsınlar. Bu konuda bize yardımcı olan ve kapılarını öğrencilerimize açan yargı mensuplarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Adalet Alanında Okuyan öğrenciler Duruşma Izledi
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