Lise öğrencilerine Ankara gezisi

KONYA (AA) - Aksaray'da lise öğrencileri için rehber öğretmenleri eşliğinde Ankara gezisi düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Musa Solak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin doğa, tarih ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak için eğitim gezileri düzenlediklerini söyledi.



Eğitim gezileri açısından Aksaray'daki en aktif okul olduklarını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Bu yıl Çanakkale, Ihlara Vadisi gezilerimizin ardından Ankara'ya da iki gezi düzenledik. Amacımız düzenlediğimiz eğitim gezileri ile öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak. Üniversiteleri de ziyaret ederek, öğrencilerimizi hedefleri olan bireyler haline getirmek istedik. Atatürk Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz, rehber öğretmenleri eşliğinde Gazi Üniversitesi, Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesini gezdiler."

Solak, Atatürk Anadolu Lisesi olarak eğitim gezilerine devam edeceklerini belirterek, öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.