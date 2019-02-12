Lise öğrencilerinden Sudan'a yardım

KONYA (AA) - Konya'da Mevlan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "İyilik Okulu" projesi kapsamında topladığı yardımları, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İyilik Okulu" projesi kapsamında Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri örnek bir çalışmayı hayata geçirdi.

Öğrencilerin temin ettiği gıda, kıyafet, ayakkabı ve ihtiyaç malzemesi ile çok sayıda Kuran-ı Kerim'in bulunduğu yardım aracı, okul bahçesinde düzenlenen törenle Sudan'a uğurlandı.



Törene, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.