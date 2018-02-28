Lise öğrencilerinden huzurevi ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kırşehir’de huzurevini ziyaret etti.

Lise öğretmenleri öncülüğünde Kırşehir Huzurevi'ne ziyaret yapan 20 öğrenci, yaşlıların ellerini öpüp karanfil dağıttı.

Yaşlılarla sohbet eden ve onların gönüllerini alan liseli gençler, hayat tecrübeleri ve deneyimleriyle ilgili bilgiler aldı.

Yapılan ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen huzurevi sakinleri ise öğrencilerin bu gençlik yıllarının kıymetini bilmelerini ve zamanı verimli değerlendirmelerini tavsiye ettiler.

Yaşlılara çeşitli hediyeler takdim eden gençler, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



