Lise öğrencilerinden anlamlı koreografi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir grup lise öğrencisi Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bedenleriyle Türk bayrağı deseni oluşturdu.

Salih Zeki Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sakine Çildir Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında öğrencilerin önerisiyle Türk bayrağı temalı bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Beş öğretmenle çalışmaya başladıklarını ifade eden Çakmak, "Etkinliğe 650 öğrenci katıldı. Öğrencilerimizin bir kısmı okulumuzun adının kısaltmasını yazarken diğer öğrencilerimiz ise vücutlarıyla Türk bayrağı çizdi." dedi.

"Bayrak varsa, vatan var. Vatan varsa farklı fikirlerin yaşama alanı var." fikrinden yola çıktıklarını aktaran Çakmak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu etkinliğe hazırlanırken bunu vatan görevi olarak bildi ve gönülden destek verdi. Atatürk ki, 'Genç demek gerçek fikirli demektir.' ve yine der ki 'Bütün ümidim gençliktedir'. Biz bugün aslında 99 yıl önce Samsun'a atılan bağımsızlık adımının ayak sesiydik. Proje başlarken gençlerimize sorduk, 'Toprak nedir?' diye. Onlar da 'Sarıkamış, Çanakkale, Sakarya.' cevabını verdi. 'Bayrak nedir?' diye sorduk, gençlerimiz tek bir yürekle 'Emanet, namus ve gelecek.' diye yanıt verdi. Evet, biz emaneti devraldık, namusumuz bildik, geleceğe de güvenle teslim edeceğiz."

Öğrencilerin oluşturduğu Türk bayrağı koreografisi veliler ve öğretmenler tarafından beğeniyle izlendi.