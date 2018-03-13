Lise öğrencilerinden

KONYA (AA) - Konya'da lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için "Afrin" koreografisi sergiledi.

Selçuklu ilçesindeki Konya Spor Lisesi öğrencileri, Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için canı pahasına görev yapan Mehmetçiğe destek olmak istedi.

9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan 250 kişilik grup, bir haftada hazırladığı "Afrin" koreografisi gösterisini okulun bahçesinde sergiledi.

Gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Ordu Marşı eşliğinde koreografi yapıldı.

Etkinlik, öğrenciler tarafından okunan asker duası ile sona erdi.