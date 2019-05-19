Lise öğrencilerinden

ANKARA (AA) - Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Bayram Akyüz, öğretmenler ve lisenin öğrencileri, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Sıhhiye'deki okulun bahçesinden başladıkları yürüyüşte, Anıtkabir'e kadar ellerinde bayraklarla "Dağ Başını Duman Almış", "İzmir Marşı" ve "10. Yıl Marşı"nı söyledi.

Ankara Atatürk Lisesi Müdürü Akyüz, grubun Anıtkabir'e varmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1886'dan beri eğitim veren lisenin Milli Mücadele'ye destek için öğrencilerini cepheye gönderdiğini ve o dönem mezun veremediğini anlattı.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenleri yad etmek için okuldan Anıtkabir'e kadar yürüdüklerini kaydeden Akyüz, "Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizle donanması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın bilim ve teknik bilgilerinin yanı sıra değerlerimizle kuşanmalarını çok önemsiyoruz. O yüzden marş söyleyerek milli duygularla buraya kadar gelmiş olmaları bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.