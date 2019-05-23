Lise öğrencileri resim ve fotoğraf sergisi açtı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları resimlerden ve fotoğrafçılık kulübünün çektiği fotoğraflardan oluşan yıl sonu sergisi açtı.

Kaymakamlık binasında fuaye alanında sergilenmeye başlanan Kaman ve Japon Bahçesi temalı fotoğraflar ve farklı tekniklerle yapılmış olan, yağlı boya tablolar, ziyaretçiler tarafından beğenildi.

Sergiyi inceleyen Kaman Kaymakamı Murat Girgin, sergiye emek veren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi Müdürü Gencay Çavuş da serginin hafta sonuna kadar açık kalacağını belirterek, "Üniversite sınavları öncesi öğrencilerimizin fotoğraf çekerek stres atmalarını ve sosyal faaliyetlerle kendilerini geliştirmesini istedik. Geçtiğimiz yıl da öğrencilerimizin çalışmalarını sergilemiştik. Umarım ilerleyen yıllarda da yine bu etkinliğimiz devam eder, öğrencilerimizin verimli çalışmalarına katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Girgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hali İman, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler sergiyi gezdi.