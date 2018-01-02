Limak Turizm Grubu 10 bin yeni fidan dikti

İSTANBUL (AA) - Limak Turizm Grubu, Antalya'da oluşturduğu Limak Hatıra Ormanı'na 10 bin yeni fidan daha dikti.

Şirketin açıklamasına göre, gelenekselleşen fidan dikimi, 2017 yılının son günlerinde gerçekleştirildi. Antalya Bölgesi'nde sahip olduğu 4 tesisle resort otelciliğin iddialı isimlerinden Limak Turizm Grubu, otel yöneticileri ve personelin yanı sıra 14 farklı ülkeden gelen misafirlerin de katıldığı etkinlikte, 10 bin yeni fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hatıra ormanına dikilen fidanlarla birlikte 10 yılda 100 bin ağaça ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde tahsis edilen 100 dönümlük alana, müşterileri adına bugüne kadar on binlerce fidan diktiklerini belirterek, 7 yıldır devam eden bu geleneğin artık Limak ailesi için önemli bir etkinlik olmayı başardığını bildirdi.

Turizm grubu olarak çevreye değer katan bu tür çalışmalarını gelecek dönemde de sürdüreceklerini kaydeden Kavaloğlu, "Limak olarak doğaya uyumlu ve çevreye zarar vermeyen tesisler inşa ediyoruz. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda faaliyette bulunduğumuz şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu vizyonla oluşturduğumuz hatıra ormanımız her geçen yıl daha da büyüyecek." ifadelerini kullandı.





- Her misafire bir fidan





Kavaloğlu, grubun çatısı altındaki Limra, Arcadia, Atlantis otelleri ve tatil köyleri ile Lara De Luxe Otel'in 12 ay boyunca yerli ve yabancı binlerce turisti ağırladığını belirterek, bu etkinliğe konuklarının da katılmasının organizasyonu daha değerli kıldığını vurguladı.

Bu vesileyle misafirlerinin hem Antalya hem de Limak ile bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kavaloğlu, "Hatıra ormanımızı müşterilerimiz adına oluşturmamız, onların Limak markasına ilgilerini de artırıyor. Hedefimiz her yıl dikilen yeni fidanlarla birlikte 10 yılda toplam 100 bin ağaca ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.